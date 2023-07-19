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Haberler Galeri 2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

2. Torba yasa maddeleri hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte Türkiye'nin emeklilik sistemi için iki önemli dev reform gündeme gelmeye hazırlanıyor. Hükümetin, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili getireceği iki yenilik, torba yasa içerisinde yer alacak. Ayrıca, yeni torba yasanın kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi toplumun çoğunluğunu ilgilendiren birçok soruna çözüm olması bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler?, 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 20:33
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2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

Milyonları kapsayan 1. torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Bu gelişmenin ardından EYT, staj-çıraklık, Bağkur affı, 5000 prim gibi konuları içinde barındıran yeni bir torba yasanın hazırlandığı belirtildi. Meclis, memur ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girerken, açıldığında da milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Peki , "2. torba yasa maddeleri neler?", "Yeni torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek 2023?" İşte, 2. torba yasa detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

Hükümet, ikinci torba yasa olarak adlandırılan yasama paketinde memurlara yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren maddeleri yer alacak. Bu düzenlemeler, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinden kadınların erken emekliliğine ve taşeron sorununa kadar birçok konuyu kapsayacak..

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2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

İkinci torba yasa kapsamında memurlara yönelik bazı iyileştirmeler yapılacak. 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi genişletilerek, birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Bu düzenlemeyle birlikte ilk etapta 470 binden fazla memur bu avantajdan yararlanabilecek..

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2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçmesi İçin Çalışmalar Sürdürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

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2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

Seçimlerden önce başlatılan bu çalışmalarla, kadro yasasından yararlanamayan taşeron işçilere yeni haklar sağlanması gündeme gelecek. Bu sayede birçok taşeron işçi, daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşabilecek..