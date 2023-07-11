Torba Yasa için 2 açıklama geldi! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'deki emekli ve memur kesimini yakından ilgilendiren maaş zamları sonrasında, yeni bir düzenlemeye yönelik çalışmalara hız verdi. Hükümetin önemli bir adımı olarak nitelendirilen kapsamlı ikinci torba yasa, bir dizi kritik konuyu ele alarak çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Bakan Işıkhan'ın masasında yer alan başlıklar, ülkenin çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini derinden etkileyecek konuları içeriyor. Yeni torba yasada toplu sözleşmeden SSK Bağ-Kur prim eşitlemesine, farklı kurumlarda çalışanların 3.5 yıl kuralından kadınların erken emekliliğine kadar pek çok kritik konu çözüme kavuşturacak. İşte, torba yasa için son dakika gelişmeler!