2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

Orta Gelirliye Konut Kredisi ile ilgili detaylar netleşirken mevcut kampanyanın sadece sıfır daireler için geçerli olduğu aktarılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşlara yeni konut projesi sinyali vererek, "İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız." dedi. Peki orta gelirliye ikinci el konut kredisi var mı? 2. el konut kredisi faiz oranı ne kadar, kaç TL?