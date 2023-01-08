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Haberler Galeri 2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

Orta Gelirliye Konut Kredisi ile ilgili detaylar netleşirken mevcut kampanyanın sadece sıfır daireler için geçerli olduğu aktarılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşlara yeni konut projesi sinyali vererek, "İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız." dedi. Peki orta gelirliye ikinci el konut kredisi var mı? 2. el konut kredisi faiz oranı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 15:58
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2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ikinci el konutlar içinde çalışmaların yapılacağını aktarmasının ardından vatandaşlar "İkinci el konut kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Orta Gelirliye Konut Kampanyası müjdesinin hemen ardından ikinci el konutlar işçinde ikinci müjde geldi. Peki ikinci el konut kredisi başvuruları başladı mı? 2. el konut kredisi var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı. Orta gelirliye konut kampanyası için soruları yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerine göre her türlü çalışmayı yapabileceklerinin altını çizdi.

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2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

2. EL KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Kurum, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

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2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

SIFIR KONUTLARA YÖNELİK ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI AÇIKLANDI

Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak. Bunun yanında Hazine desteği olarak ilk 3 yıl taksitler daha az ödenecek. Bu kampanyadan hiç konutu olmayan kişiler faydalanacak.

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2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ödeme planlaması nasıl olacak?

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.