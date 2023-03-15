İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İzmir ile devam ediyor. 8 Mart'ta başlayan TOKİ İzmir kura çekilişi 14 Mart tarihinde son buldu. TOKİ İzmir kura çekilişi 14 Mart'ta Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için gerçekleştirildi. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, İzmir TOKİ kura sonucu sorgulama ve isim listesi...