08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, ödemelerin tarihini de duyurdu. Peki, 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 12:46
  • 1
  • 14
8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde çiftçilere yönelik destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çiftçilerin heyecanla beklediği 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

8 MART MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerinin bugünden (8 Mart) itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

  • 3
  • 14
8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 14
8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

  • 5
  • 14
8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.