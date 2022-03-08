8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, ödemelerin tarihini de duyurdu. Peki, 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...