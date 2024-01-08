18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmek olup, bunun için sigorta kollarına göre kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Primlerin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğe etkisi çok merak ediliyor. Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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