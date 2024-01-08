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Haberler Galeri 18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmek olup, bunun için sigorta kollarına göre kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Primlerin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğe etkisi çok merak ediliyor. Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:54
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18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmek olup, bunun için sigorta kollarına göre kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Aylığı, çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.

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18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

Sigorta primlerinin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğe etkisi merak edilen konuların başında geliyor. Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor.

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18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul ediliyor. Ancak bir istisna bulunuyor. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. Bu tarihten önce işe girenler için 18 yaş altı çalışma sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.

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18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

Bu gruptakiler 16 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır. Sigorta sonrası mahkeme kararıyla yapılan düzeltme emeklilikte hesaba katılmıyor.

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18 yaş öncesi çalışana emeklilik! Emeklilik ve aylık hesabında dikkat edilmesi gereken kritik detay

SSK veya Bağ-Kur'lu olarak işe başlayanların yetim aylığı kesilmiyor, çift maaş alınmasının önünde bir engel bulunmuyor. Mirası reddeden ölen yakınının borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtulurken yetim aylığı almaya devam ediyor.

Emekliliği öne çekmek, aylığı artırmak için merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: