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Haberler Galeri 1999-2000-2008'de SGK'lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

1999-2000-2008'de SGK'lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

Emeklilik, meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önünde bulundurularak önemli farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle erken emeklilik için gereken prim gün sayısı, 6 ay ile 6 yıl arasında emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve esnaf gibi farklı meslek gruplarına mensup bireylerin emeklilik süreleri ve prim ödeme şartları, çalıştıkları sektörlere ve sigorta sistemlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebiliyor. İşte erken emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:21
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1999-2000-2008’de SGK’lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

Erken emeklilik konusunda önemli bir düzenleme için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yeni emeklilik reformu ile emeklilik sürecinde değişiklik olması bekleniyor. 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek olan bu düzenleme, emeklilik yaşında önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. Yapılan açıklamaya göre, daha önce 2036'da emekli olması planlanan kişilerin, yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşları öne çekilme ihtimali bulunuyor. İşte, erken emeklilik formülü için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999-2000-2008’de SGK’lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

Kısmi emeklilik olarak bilinen 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayan kadınlar ve erkekler, 1999 yılı öncesi için kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 yılından itibaren emeklilik yaşları kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.

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1999-2000-2008’de SGK’lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

Talepler göz önüne alınarak kadınlarda emeklilik yaş sınırı 58'den 50'ye, erkeklerde ise 60'tan 55'e düşürülmesi bekleniyor. Bu sayede, 15 yıllık prim gün sayısını tamamlamış olan ve 3600 günü doldurmuş çalışanlar, emeklilik haklarından faydalanabilecekler.

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1999-2000-2008’de SGK’lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, emekli olmak için gerekli şartları taşıyan EYT'li vatandaşlar, emeklilik haklarından daha erken faydalanabilecekler.

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1999-2000-2008’de SGK’lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

HİZMET TESPİT DAVASI

Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK'ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.