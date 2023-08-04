1999-2000-2008’de SGK’lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...

Erken emeklilik konusunda önemli bir düzenleme için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yeni emeklilik reformu ile emeklilik sürecinde değişiklik olması bekleniyor. 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek olan bu düzenleme, emeklilik yaşında önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor. Yapılan açıklamaya göre, daha önce 2036'da emekli olması planlanan kişilerin, yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşları öne çekilme ihtimali bulunuyor. İşte, erken emeklilik formülü için detaylar!