04 Ağustos 2023, Cuma
1999-2000-2008'de SGK'lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...
Emeklilik, meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önünde bulundurularak önemli farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle erken emeklilik için gereken prim gün sayısı, 6 ay ile 6 yıl arasında emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve esnaf gibi farklı meslek gruplarına mensup bireylerin emeklilik süreleri ve prim ödeme şartları, çalıştıkları sektörlere ve sigorta sistemlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebiliyor. İşte erken emeklilik için aranan şartlar!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:21
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