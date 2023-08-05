05 Ağustos 2023, Cumartesi
1 milyon kişi emekli olacak! 2. torba yasada tarih netleşti! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
Emeklilik reformunu içeren yeni bir torba yasa için yoğun mesai devam ediyor. Yasa kapsamında, Bağ-Kur'luları ilgilendiren kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki önemli yenilik, bu torba yasa ile hayata geçirilecek. Böylelikle erken emeklilik için adım atılmış olacak. İşte 2. torba yasada son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:40
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