Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak

Kamu bankalarının promosyonlarını yenilemesinin ardından, özel bankalar da emeklilerin ve ailelerinin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu avantajlara katılmaya başladı. Özellikle ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin faydalandığı bu promosyonlar, finansal destek sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Özel bankaların bu alana katılımıyla ilgili detaylar şu şekildedir...