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Haberler Galeri Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak

Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak

Kamu bankalarının promosyonlarını yenilemesinin ardından, özel bankalar da emeklilerin ve ailelerinin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu avantajlara katılmaya başladı. Özellikle ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin faydalandığı bu promosyonlar, finansal destek sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Özel bankaların bu alana katılımıyla ilgili detaylar şu şekildedir...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:33
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Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN’a yatacak

Emekliler ve ölüm aylığı alan dul ve yetimler için banka promosyonlarında önemli yenilikler meydana geliyor. Kamu bankaları ödeme miktarlarını artırırken, taahhüdü devam edenlere ödeme güncelleme seçeneği sunuluyor. Gelecekte nelerin beklenildiğine dair ayrıntılar şöyle...

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Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN’a yatacak

Kamu bankaları, emekli promosyonlarında yeni bir güncelleme yaptı! Artık alınan maaşa göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılacak. Promosyondan faydalanmak için, emekli maaşınızı kamu bankalarından birine taşımanız gerekmektedir. Bununla birlikte, 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt etmeniz de gerekmektedir.

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Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN’a yatacak

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Yeni zamlı promosyon ödemelerinin başvuru sürecini başarıyla tamamlayan emeklililerin hesaplarına yatması bekleniyor.

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Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN’a yatacak

Ölüm Aylığı Alanlara Yeni Promosyon Tutarları

Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini duyurdu.

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Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN’a yatacak

Ayrıca, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağı açıklandı. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şu şekilde belirlendi: