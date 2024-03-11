1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

Emekli olmak, pek çok kişinin hayalidir ve bu hayalin gerçekleşmesi için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Sigorta giriş tarihine göre belirlenen şartları tamamlamak, emeklilik için önemli bir adımdır. Ancak, herkesin aynı çalışma şartlarına sahip olmadığı ve fazla çalışma imkanının bulunmadığı durumlar da mevcuttur.