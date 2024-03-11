HaberlerGaleri1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
Kısmi emeklilik, fazla çalışma imkanı bulunmayanların önemli bir destek kaynağı haline gelmiştir. Bu sistemde, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma bağlı olarak 10, 12.5 veya 15 yıl prim ödemesi yeterli olabilmektedir. Ancak, bu süreçte yaş faktörü de önemlidir.
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Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:12Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:12