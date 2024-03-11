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Haberler Galeri 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

Kısmi emeklilik, fazla çalışma imkanı bulunmayanların önemli bir destek kaynağı haline gelmiştir. Bu sistemde, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma bağlı olarak 10, 12.5 veya 15 yıl prim ödemesi yeterli olabilmektedir. Ancak, bu süreçte yaş faktörü de önemlidir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:12
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1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

Emekli olmak, pek çok kişinin hayalidir ve bu hayalin gerçekleşmesi için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Sigorta giriş tarihine göre belirlenen şartları tamamlamak, emeklilik için önemli bir adımdır. Ancak, herkesin aynı çalışma şartlarına sahip olmadığı ve fazla çalışma imkanının bulunmadığı durumlar da mevcuttur.

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1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

10 Yıl Primle Emeklilik İmkanı

Kısmi emeklilik sistemi, 10 yıl yani 3600 gün prim ödeyen bireylere emeklilik şansı veriyor. Bu imkândan yararlanmanın ilk şartı, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci önemli kriter ise Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamında sigortalı olmaktır. Ayrıca, 10 yıl prim ödeme, 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen yaş sınırının tamamlanması gerekmektedir. Kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaş şartı bulunmaktadır.

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1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

Emekli Aylığı Hesaplama

Emekli aylığı, sigortalının bu üç şarttan hangisini son olarak tamamladığı tarihe göre belirlenen emeklilik yaşına ulaştığında bağlanır. Yaş sınırı, kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabilir.

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1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

EYT Kapsamında Yaşa Bakılmaksızın Emeklilik

Emekli aylığı, sigortalının bu üç şarttan hangisini son olarak tamamladığı tarihe göre belirlenen emeklilik yaşına ulaştığında bağlanır. Yaş sınırı, kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabilir.

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1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!

12.5 ve 15 Yıl Primle Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim günü şartı 4500 gün, yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödemesi gerekiyor. Bu şartın yanı sıra, 25 yıllık sigortalılık ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını tamamlama zorunluluğu bulunmaktadır.