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Haberler Galeri 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

Ocak ayında gerçekleşen enflasyon ve refah payı artışları, milyonlarca emekliye yansıtılarak maaşlarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Memur emeklilerine %49.25 oranında zam ve enflasyon farkı sağlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %37.57'lik altı aylık enflasyon oranına 11.68 puan refah payı eklenerek %49.25 artış gerçekleştirilmişti. Bu sayede, asgari ücret artışıyla birlikte tüm memur ve emeklilerin zam oranları %49.25'e eşitlenmiş oldu. Temmuz ayındaki artışlar ise yine enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:57
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10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

Emekli maaşlarını belirleyen enflasyon verileri sonuçlandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine iki aylık dönemde %11.54'lük bir artış kesinleşti. Bu veriye dayanarak beş aylık zam oranı hesaplanırken, Merkez Bankası'nın öncü ipuçları da dikkate alındı.

Önümüzdeki dönem için beş aylık zam oranının belirlenmesinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri büyük bir önem taşıyor. Bankanın açıklamaları ve ekonomik göstergelerin izlenmesiyle birlikte, emeklilerin 6 aylık zam miktarları da netleşecek.

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10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

TEMMUZ AYINDA HANGİ ZAMLAR BEKLENİYOR?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında gerçekleşen enflasyon ve refah payı artışlarının yansımaları hala devam ediyor. Bu süreçte, memur emeklileri %49.25 oranında zam ve enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %37.57'lik altı aylık enflasyon oranına ek olarak 11.68 puan refah payı eklenerek %49.25 artış sağlandı. Böylelikle, tüm emeklilerin zam oranları %49.25'e eşitlenmiş oldu. Ayrıca, taban maaş da %33 artırılarak 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı. Ancak, bu süreçte Temmuz ayı için öngörülen toplu sözleşme artışı ve enflasyon tahminleri de dikkate alındığında, önemli değişimler bekleniyor.

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10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ

Şubat ayı enflasyon verileri açıklandığında, emekliler ve memurlar için iki aylık enflasyon oranının %11.54 olduğu belirlendi. Ancak, bu veriye 4 aylık daha veri eklenecek ve enflasyon oranları netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına eklenen 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte, memur emeklileri için de Temmuz ayında toplu sözleşme artışı dikkate alınacak. Mayıs ayında enflasyonun yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor ve Merkez Bankası'nın öngörüsüne göre yıllık enflasyon %73'e kadar çıkabilir.

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10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN REFAH PAYI

Bu verilere dayanarak Temmuz ayındaki zam oranları hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına eklenmesi beklenen enflasyon oranı %22-24 aralığında olacak ve refah payı da gündemde. Ayrıca, taban maaşların da artırılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı %5.24 olacak ve toplu sözleşmeden kaynaklı artışlar da eklenerek artış oranı %16.70-%18.61 aralığında gerçekleşecek.

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10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

TEMMUZ ÖNCESİ ZAM MÜJDESİ GELEBİLİR Mİ?

Öte yandan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının memur emeklilerinin gerisinde kalmasıyla ortaya çıkan farkın, Temmuz ayında memur emeklilerinin lehine düzeltilmesi de gündemde. Bu kararlar Haziran enflasyon verilerine ve 6 aylık oranlara göre şekillenecek ve refah payı ile taban maaşlar da yeniden belirlenecek. Temmuz öncesinde bu artışların gerçekleşmesi bekleniyor.