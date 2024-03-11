10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...

Emekli maaşlarını belirleyen enflasyon verileri sonuçlandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine iki aylık dönemde %11.54'lük bir artış kesinleşti. Bu veriye dayanarak beş aylık zam oranı hesaplanırken, Merkez Bankası'nın öncü ipuçları da dikkate alındı.

Önümüzdeki dönem için beş aylık zam oranının belirlenmesinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri büyük bir önem taşıyor. Bankanın açıklamaları ve ekonomik göstergelerin izlenmesiyle birlikte, emeklilerin 6 aylık zam miktarları da netleşecek.