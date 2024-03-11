11 Mart 2024, Pazartesi
10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
Ocak ayında gerçekleşen enflasyon ve refah payı artışları, milyonlarca emekliye yansıtılarak maaşlarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Memur emeklilerine %49.25 oranında zam ve enflasyon farkı sağlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %37.57'lik altı aylık enflasyon oranına 11.68 puan refah payı eklenerek %49.25 artış gerçekleştirilmişti. Bu sayede, asgari ücret artışıyla birlikte tüm memur ve emeklilerin zam oranları %49.25'e eşitlenmiş oldu. Temmuz ayındaki artışlar ise yine enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:57
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