1998 2008 arasına SGK 7'lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12'den fırsat

EYT yasasının kabulüyle birlikte, 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emekli olma imkanı elde etti. Bu fırsatı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın farklı yolları mevcut. Emekliliği öne çekmek için yasalarda bazı imkanlar sunulmuştur. Bu imkanlardan yararlanarak, daha az primle veya daha erken yaşta emekli olabilmek mümkün olmaktadır.