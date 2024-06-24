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1998 2008 arasına SGK 7'lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12'den fırsat

EYT yasasının kabulüyle birlikte, 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emekli olma imkanı elde etti. Bu fırsatı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın farklı yolları mevcut. Emekliliği öne çekmek için yasalarda bazı imkanlar sunulmuştur. Bu imkanlardan yararlanarak, daha az primle veya daha erken yaşta emekli olabilmek mümkün olmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 14:34 Güncelleme: 24.06.2024 14:34
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1998 2008 arasına SGK 7’lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12’den fırsat

Emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! Emeklilik tarihinizi etkileyen birçok faktör bulunuyor. İlk sigorta başlangıç tarihi, prim ödenen kurum ve süresi gibi unsurlar emeklilik planlarınızı şekillendiriyor. Ancak yasalarımızda yer alan bazı avantajlar, emeklilik tarihini öne çekme fırsatı da sunuyor. İşte emekliliği yaklaştıran 7 önemli avantaj:

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1998 2008 arasına SGK 7’lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12’den fırsat

1. Çocuk Sayısı Kadınlara Yarıyor: Kadınlar, her çocukları için prim kazanma imkanına sahip! Her çocuk için borçlanma yoluyla 2160 güne (6 yıla) kadar kazanç sağlanabilir. Üç çocuğu olan bir anne, yaş ve prim şartlarını sağlaması durumunda 6 yıl erken emekli olabilir.

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1998 2008 arasına SGK 7’lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12’den fırsat

2. Askerlik Süresi Emekliliği Öne Çekiyor: Erkekler için de askerlik süresi avantaj sağlıyor. Sigorta öncesi yapılan askerlik borçlanılarak sigorta başlangıç tarihi geri çekilebilir. Bu da en az 1 yıl erken emeklilik anlamına geliyor.

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1998 2008 arasına SGK 7’lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12’den fırsat

3. 10 Yıl Primle Emeklilik Şansı: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olanlar, "kısmi emeklilik" ile erken emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olan bu haktan yararlanmak için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

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1998 2008 arasına SGK 7’lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12’den fırsat

4. Yüzde 60 Sağlık Raporu İle Emeklilik: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu seçenek için en az 1800 gün prim şartı bulunuyor.