25 Haziran 2024, Salı
SSK, Bağ-Kur, 4C'li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30'da geldi!
Emeklilere çifte gelir imkanı sunan yeni düzenlemeler hayata geçti. Kurban Bayramı dolayısıyla emekli hesaplarına 3.000 TL yatırıldı. Bunun yanı sıra, bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını birbiri ardına açıklıyor. En yüksek banka promosyonu 18.000 TL'ye ulaşarak emeklilere toplamda 20.000 TL'yi aşan ek gelir sağlıyor. İşte bankaların emekli promosyon tutarları...
Giriş: 25.06.2024 06:36
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