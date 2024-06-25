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SSK, Bağ-Kur, 4C'li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30'da geldi!

Emeklilere çifte gelir imkanı sunan yeni düzenlemeler hayata geçti. Kurban Bayramı dolayısıyla emekli hesaplarına 3.000 TL yatırıldı. Bunun yanı sıra, bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını birbiri ardına açıklıyor. En yüksek banka promosyonu 18.000 TL'ye ulaşarak emeklilere toplamda 20.000 TL'yi aşan ek gelir sağlıyor. İşte bankaların emekli promosyon tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 06:36
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SSK, Bağ-Kur, 4C’li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30’da geldi!

Bankalar, daha fazla emekli müşteriye hizmet sunabilmek adına promosyon limitlerini yükseltti. Bazı bankalar, 18 bin liraya kadar promosyon veriyor. Peki, en yüksek promosyon nasıl alınır? Temmuz maaş zamları promosyonları etkiler mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...

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SSK, Bağ-Kur, 4C’li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30’da geldi!

Emeklilere bankalardan cazip promosyon fırsatları sunulmaya devam ediyor. Bankalar, daha fazla emekli müşteriye hizmet verebilmek amacıyla promosyon limitlerini yükseltti. İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları:

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SSK, Bağ-Kur, 4C’li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30’da geldi!

Garanti BBVA: Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor. Bu avantajdan, 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süreyle Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan emekliler, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor ve mevcut emekli promosyon tutarlarını iade etmeden yeni başvuruların alınabileceğini belirtiyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30’da geldi!

Halkbank: Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Brüt maaş tutarlarına göre ödenecek promosyonlar, 10.000 TL - 14.999,99 TL arası için 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL olarak belirlenmiş.

ING Bank: Emekli maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı veren emekliler, toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C’li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30’da geldi!

DenizBank: Emekli maaşını 3 yıl boyunca DenizBank'tan almayı taahhüt eden emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılmakta.

Fibabanka: 3 yıl süreyle emekli maaşını Fibabanka'dan almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi alabilirler.