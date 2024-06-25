SSK, Bağ-Kur, 4C’li emeklilere karşılıksız maaşa ek para! En az 18.850 TL müjdesi sabah 06.30’da geldi!

Garanti BBVA: Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor. Bu avantajdan, 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süreyle Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan emekliler, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor ve mevcut emekli promosyon tutarlarını iade etmeden yeni başvuruların alınabileceğini belirtiyor.