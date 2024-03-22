22 Mart 2024, Cuma
Cudi ve Gabar'ın ardından gözler Marmara Denizi'nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor
Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt, Van ve Adana'dan sonra bu kez Marmara Denizi'nde petrol arayacak.
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:05
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