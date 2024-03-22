22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cudi ve Gabar'ın ardından gözler Marmara Denizi'nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Cudi ve Gabar'ın ardından gözler Marmara Denizi'nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt, Van ve Adana'dan sonra bu kez Marmara Denizi'nde petrol arayacak.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:05
  • 1
  • 35
Cudi ve Gabar’ın ardından gözler Marmara Denizi’nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği iller için de kullanılmaya başlandı.

  • 2
  • 35
Cudi ve Gabar’ın ardından gözler Marmara Denizi’nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

O İLİMİZDE PETROL HEYECANI

Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Marmara Denizi'ni koydu.

  • 3
  • 35
Cudi ve Gabar’ın ardından gözler Marmara Denizi’nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Türkiye Petrolleri de Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.

  • 4
  • 35
Cudi ve Gabar’ın ardından gözler Marmara Denizi’nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

ARAMA YAPILACAK PAFTALAR BELİRLENDİ

Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında 27 bin 688 hektar alanda AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 paftalarında, Tekirdağ, Balıkesir açıklarında 54 bin 238 hektarda AR/TPO/D/G18-c paftalarında petrol araması yapılacak.

  • 5
  • 35
Cudi ve Gabar’ın ardından gözler Marmara Denizi’nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

SON OLARAK ADANA

Hali hazırda Şırnak'ın Kato ve Bestler-Dereler bölgesi, Siirt ve Van'da petrol keşif aramaları sürerken, TPAO yaklaşık 95 milyon TL yatırımla Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada 10 sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.