Cudi ve Gabar'ın ardından gözler Marmara Denizi'nde! TPAO ruhsat aldı petrol arayacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt, Van ve Adana'dan sonra bu kez Marmara Denizi'nde petrol arayacak.