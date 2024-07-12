15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...
15 Temmuz Pazartesi gününe denk gelince, vatandaşlar "Bankalar çalışıyor mu?" sorusunun cevabını arıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle banka işlemlerini ertelemek ya da öne almak isteyenler, resmi tatiller takvimine göz atarak planlarını yapmaya çalışıyor. Peki 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı?
ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024
15:44
Güncelleme: 12.07.2024
15:44
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması, banka işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geldiği için, birçok kişi banka şubelerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. İşte, "15 Temmuz'da bankalar açık mı?" sorusunun cevabı...
15 Temmuz'da Bankalar Hizmet Verecek mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, banka işlemleri için şubelerin açık olup olmayacağını merak ediyor.
15 Temmuz Pazartesi Bankalar Açık mı?
15 Temmuz Pazartesi günü, resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Banka şubeleri, tatil sonrası ilk iş günü olan 16 Temmuz Salı günü itibarıyla normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
EFT ve Havale İşlemleri İçin Dikkat!
15 Temmuz Pazartesi günü bankalar kapalı olacağı için, EFT ve havale işlemleri de gerçekleştirilemeyecek. FAST sistemi üzerinden yapılan anlık para transferleri ise 7/24 devam edecek. 15 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan diğer EFT ve havale işlemleri ise, ilk iş günü olan 16 Temmuz Salı günü işleme alınacak.
2024 Yılında Kalan Resmi Tatiller
2024 yılında 15 Temmuz tarihinden sonraki resmi tatiller ise şöyle:
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı