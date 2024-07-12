15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...

15 Temmuz Pazartesi gününe denk gelince, vatandaşlar "Bankalar çalışıyor mu?" sorusunun cevabını arıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle banka işlemlerini ertelemek ya da öne almak isteyenler, resmi tatiller takvimine göz atarak planlarını yapmaya çalışıyor. Peki 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı?

ahaber.com.tr Giriş: 12.07.2024 15:44 Güncelleme: 12.07.2024 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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