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Haberler Galeri Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Haftanın ilk gününde 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrol, 31 Ocak'a 84,5 dolardan başladı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta indirim olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Brent petrol ve güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, akaryakıtta indirim var mı? 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:52
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Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

"Akaryakıtta indirim var mı?" Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Fiyatlardaki düşüşte FED faiz kararı ile OPEC ve OPEC+ toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli davranmaları etkili oldu. Peki, akaryakıtta indirim olacak mı? 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı ne oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Fiyat değişikliği konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel fiyatlar:

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Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

31 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.09 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.46 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

31 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.31 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.72 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

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Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

31 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.25 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.78 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL