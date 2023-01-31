Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!

Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Haftanın ilk gününde 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrol, 31 Ocak'a 84,5 dolardan başladı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta indirim olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Brent petrol ve güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, akaryakıtta indirim var mı? 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...