SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50'de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen bankaları emekliler için cazip promosyon kampanyaları sunmaya devam ediyor. Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir kaynağı olan banka promosyonları, bu ay da birçok yeni teklifle zenginleşti. İşte emeklilere sunulan en iyi promosyon teklifleri ve detaylar!