05 Haziran 2024, Çarşamba
SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50'de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme
Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen bankaları emekliler için cazip promosyon kampanyaları sunmaya devam ediyor. Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir kaynağı olan banka promosyonları, bu ay da birçok yeni teklifle zenginleşti. İşte emeklilere sunulan en iyi promosyon teklifleri ve detaylar!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:41
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