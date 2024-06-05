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SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50'de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen bankaları emekliler için cazip promosyon kampanyaları sunmaya devam ediyor. Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir kaynağı olan banka promosyonları, bu ay da birçok yeni teklifle zenginleşti. İşte emeklilere sunulan en iyi promosyon teklifleri ve detaylar!

Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:41
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SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50’de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu ile 19 banka arasında imzalanan protokolle belirlenen taban promosyon tutarlarının üzerine çıkan bankalar, emeklilere daha yüksek meblağlar sunuyor. Kimi bankalar, ek avantajlarla 27 bin liraya varan ödemelerle dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor ve yüksek promosyon almak için hangi şartlar gerekiyor?

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50’de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

AKBANK

10.000 TL altı aylık gelire sahip emeklilere 6.250 TL
10.000-14.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 10.000 TL
15.000-19.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip emeklilere 15.000 TL
Her otomatik fatura talimatı için 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50’de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

DENİZBANK

10.000 TL altı aylık gelire sahip emeklilere 5.000 TL
10.000-14.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip emeklilere 12.000 TL

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50’de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

FİBABANKA

10.000 TL altı aylık gelire sahip emeklilere 5.000 TL
10.000-14.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip emeklilere 12.000 TL

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine özel müthiş jest! 14.50’de açıklandı 17.825 TL ilave ödeme

Garanti BBVA

10.000 TL altı aylık gelire sahip emeklilere 6.250 TL
10.000-14.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 10.000 TL
15.000-19.999 TL arası aylık gelire sahip emeklilere 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip emeklilere 15.000 TL