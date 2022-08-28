28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişleri başladı. Veliler marketlerin aktüel ürünler kataloğını yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında okulların 12 Eylül'de açılacağını duyurdu. İşte, BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2022 23:03
  • 1
  • 20
BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101’e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında okulların 12 Eylül'de açılacağını duyurdu. Veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçları için zincir marketlere yöneldi. Peki, BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101’e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

BİM'de bu hafta; Studi Taşlı ve Sulu Tükenmez Kalem Çeşitleri 24,50 TL, Studi Pelüşlü ve Simli Özel Seri Defter 59,00 TL, Pelüş Anaokulu Çantası 99,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

  • 3
  • 20
BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101’e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

Ayrıca Faber Castell 4'lü Desenli Kurşun Kalem 13,90 TL, Faber Castell 12'li Sulu Boya 24,90 TL, Faber Castell 10'lu Renkli Tükenmez Kalem 39,90 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

  • 4
  • 20
BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101’e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji defter, kalem, boya, A4 kağıdı, dosya, okul çantası ve kırtasiye setleri yer alıyor. 26 Ağustos BİM kırtasiye ürünlerinin satışı eylül ayının ortasına kadar devam edecek. İşte 26 Ağustos 2022 Cuma BİM kırtasiye ürünleri kataloğu...

  • 5
  • 20
BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101’e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...

BİM 26 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Kalemden deftere, boyadan okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.