BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında okulların 12 Eylül'de açılacağını duyurdu. Veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçları için zincir marketlere yöneldi. Peki, BİM, A101, ŞOK okul kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM ve A101'e kırtasiye malzemeleri geldi mi? Aktüel ürünler...