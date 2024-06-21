1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede

Emeklilik, çalışanların hayatlarının son dönemlerine hazırlık yapmalarını sağlayan kritik bir süreç olarak kabul ediliyor. Emeklilik sistemi, yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı gibi çeşitli kriterlere bağlı olarak şekilleniyor. Ancak, geçmiş dönemlerde başlayan sigortalılıklar için, emeklilik koşulları daha esnek olabiliyor. Bu, hem yaş hem de prim gün sayısı açısından eski tarihlerde daha esnek koşullara sahip olmalarını içeriyor.