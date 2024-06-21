21 Haziran 2024, Cuma
Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi
Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Peki 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak enflasyonla kim, ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaşa seyyanen zam olabilir mi? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ne olacak? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı.
Giriş: 21.06.2024 12:09 Güncelleme: 21.06.2024 12:10
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