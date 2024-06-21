Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

Memur ve memur emeklisinde durum nasıl olacak? Orada da toplu sözleşme devreye girecek. Şu ana kadar kesin net olan mayıs yüzde 17.38 kesin diyebiliriz. Haziran ayı da 2.56 çıktığı zaman 6 aylık versiyonda yüzde 20.39'luk bir fark olacak. Arada 5 puanlık bir fark oluşmuş oldu.