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Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Peki 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak enflasyonla kim, ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaşa seyyanen zam olabilir mi? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ne olacak? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.06.2024 12:09 Güncelleme: 21.06.2024 12:10
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Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

Artık geri sayım başladı. Gözler memur ve emekli zammında. Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı temmuzda belli olacak. Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaşa seyyanen zam olur mu? Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

Emeklilerimiz enflasyon oranında zam alıyor. Bunun dışında refah payı eklentisi seyyanen bir rakam bunlarla alakalı hepsi farklı farklı versiyonlarla tahtada birlikte değerlendirelim.


Şu ana kadar ocak ile mayıs ayı enflasyonu kesinleşti. Haziran ayı önümüzdeki ayın 3'ünde netleşecek.

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Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

Haziran ayı 2,56 eğer çıkarsa buradaki rakam da yüzde 25.86'ya gelmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacak olacağı maaş farklarını temsil ediyor.

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Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

Memur ve memur emeklisinde durum nasıl olacak? Orada da toplu sözleşme devreye girecek. Şu ana kadar kesin net olan mayıs yüzde 17.38 kesin diyebiliriz. Haziran ayı da 2.56 çıktığı zaman 6 aylık versiyonda yüzde 20.39'luk bir fark olacak. Arada 5 puanlık bir fark oluşmuş oldu.

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Emekli ve memur zammı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı nasıl olacak? A Haber canlı yayınında tek tek hesaplayıp rakam verdi

REFAH PAYINDA 3 TAHMİN

Refah payı ne olacak? 3 versiyon tahmin ediliyor. Yüzde 5, yüzde 10 ya da yüzde 15 olma ihtimali var.