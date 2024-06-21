Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı

Emeklilere zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 49,25'lik zam oranıyla en düşük emekli maaşı yılın ilk 6 ayı için 10 bin TL'ye yükseldi. Şimdi ise Temmuz zammı için yeni formüller gündemde. Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek amacıyla, kök aylıklara seyyanen artış formülü de değerlendiriliyor. Emekli maaşlarına yönelik bu önemli gelişmeler, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor.