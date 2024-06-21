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Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı

Emeklilere zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 49,25'lik zam oranıyla en düşük emekli maaşı yılın ilk 6 ayı için 10 bin TL'ye yükseldi. Şimdi ise Temmuz zammı için yeni formüller gündemde. Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek amacıyla, kök aylıklara seyyanen artış formülü de değerlendiriliyor. Emekli maaşlarına yönelik bu önemli gelişmeler, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 07:49 Güncelleme: 21.06.2024 08:28
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Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur’lu için kök maaş değişti! İşte temmuzda merak edilen seyyanen zam hesabı

Emekliler için Temmuz zammı yaklaşıyor ve yeni hesaplama yöntemleri gündeme geliyor. Özellikle kök maaşı, en düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek amacıyla seyyanen zam formülü masada bulunuyor. Bu yöntemle, kök aylıklar belirli bir seviyeye çıkartılıp ardından Temmuz artışı yapılabilecek. 6 aylık enflasyonla birlikte emeklinin temmuz maaşı da belli olmuş olacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte masadaki formüller...

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Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur’lu için kök maaş değişti! İşte temmuzda merak edilen seyyanen zam hesabı

Emekli Temmuz Zammı İçin İyileştirmeler Masada

Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelerde.

İkramiyelere yapılan yüzde 50 artış ve promosyon ödemelerinin 12 bin liraya kadar çıkartılmasının ardından, emekliler için yeni destek paketlerinin hazırlıkları sürüyor. Temmuz ayında emeklilere yapılacak iyileştirmeler de masada.

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Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur’lu için kök maaş değişti! İşte temmuzda merak edilen seyyanen zam hesabı

Emekliye Zam Oranı Yüzde Kaç Olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında, yani her 6 ayda bir, enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Bu Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında olması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

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Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur’lu için kök maaş değişti! İşte temmuzda merak edilen seyyanen zam hesabı

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran, bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca, Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.

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Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur’lu için kök maaş değişti! İşte temmuzda merak edilen seyyanen zam hesabı

Refah Payı Eklenir Mi?

Son dönemde, 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında ilave bir artış yapılıyor. Ocak ayında, 6 aylık enflasyonun üzerine 11,68'lik ilave yapılmış ve zam oranı yüzde 49,25'e çıkartılmıştı. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde.