AK Parti'den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

AK Parti, ekonomik program çerçevesinde yapılacak düzenlemeleri iki ayrı yasa teklifi şeklinde bayram sonrası Meclis gündemine taşımayı kararlaştırdı. Asgari kurumlar ve gelir vergisini de içeren düzenlemeyle 2025 için ilave 90 milyarlık gelir etkisi öngörülürken, vergi düzenlemesinin 226 milyar TL'yi bulması bekleniyor.