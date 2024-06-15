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AK Parti'den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

AK Parti, ekonomik program çerçevesinde yapılacak düzenlemeleri iki ayrı yasa teklifi şeklinde bayram sonrası Meclis gündemine taşımayı kararlaştırdı. Asgari kurumlar ve gelir vergisini de içeren düzenlemeyle 2025 için ilave 90 milyarlık gelir etkisi öngörülürken, vergi düzenlemesinin 226 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 06:59
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AK Parti’den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

Vergi ve tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı teklifler Kurban Bayramı sonrasında Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Meclis tatile girmeden önce yasalaşması beklenen düzenlemeler kapsamında 226 milyar liranın üstünde bir ek gelir bekleniyor.

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AK Parti’den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti grubunda hazırlıkları devam eden yasa tekliflerinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

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AK Parti’den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

İKİ YENİ VERGİ

Sabah'ın haberine göre Yasa tekliflerinden ilkinin içeriğini vergiler oluşturuyor. Kurumlar ve gelir vergilerinde yapılacak değişiklikler kamuoyuna da yansımıştı. Yeni vergilerin isimleri de netleşti: Asgari Kurumlar Vergisi ve Asgari Gelir Vergisi.

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AK Parti’den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ

Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasına göre Türkiye'de faaliyet gösteren yerli firmalar istisnalardan yararlansalar bile en az yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek.

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AK Parti’den önemli yasa teklifi! Vergide iki yeni uygulama! İşte öne çıkan düzenlemeler

Hangi koşullarda Türk firmalardan asgari kurumlar vergisi alınacağına ilişkin detaylar da yasada yer alacak. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar için de asgari kurumlar vergisi uygulaması yapılacak.