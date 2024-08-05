5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? Kira Artış Oranı belli oldu mu? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Kiralara uygulanan %25'lik artış sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor ve bu rakamlar, pek çok sektörde fiyatlandırma stratejilerini şekillendiriyor. Ancak Temmuz ayında bu kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte, gözler şimdi Ağustos 2024'teki kira artış oranına ve TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 Ağustos ayında kira zammının ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor.