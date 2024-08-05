05 Ağustos 2024, Pazartesi
5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? Kira Artış Oranı belli oldu mu? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
Ağustos'un gelişiyle Türkiye'nin kira artışları yeniden tartışma konusu oldu. Kira artış sınırındaki %25 sınırı son buldu. Şimdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Bu veriler Ağustos 2024'teki kira artış oranlarını belirleyecek ve yılın ikinci yarısındaki artışların boyutunu ortaya koyacak. Peki ev ve iş yeri kira oranları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş: 05.08.2024 07:04 Güncelleme: 05.08.2024 07:06
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