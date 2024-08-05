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5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? Kira Artış Oranı belli oldu mu? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Ağustos'un gelişiyle Türkiye'nin kira artışları yeniden tartışma konusu oldu. Kira artış sınırındaki %25 sınırı son buldu. Şimdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Bu veriler Ağustos 2024'teki kira artış oranlarını belirleyecek ve yılın ikinci yarısındaki artışların boyutunu ortaya koyacak. Peki ev ve iş yeri kira oranları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 07:04 Güncelleme: 05.08.2024 07:06
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Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Kiralara uygulanan %25'lik artış sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor ve bu rakamlar, pek çok sektörde fiyatlandırma stratejilerini şekillendiriyor. Ancak Temmuz ayında bu kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte, gözler şimdi Ağustos 2024'teki kira artış oranına ve TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 Ağustos ayında kira zammının ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor.

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Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Temmuz Ayı Enflasyonu 5 Ağustos'ta Açıklanıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler ise enflasyonun düşüş trendinde olacağını öngörüyor.

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Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi:

AA Finans'ın yaptığı ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,51 oldu. Beklentiler en düşük yüzde 3,00 ile en yüksek yüzde 4,50 arasında değişiyor. Bu beklentilere göre, Haziran'da yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e inmesi bekleniyor.

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Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Kira Zamlarında Yeni Dönem:

Temmuz ayından itibaren kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

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Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Kira Zammı Hesaplama Örneği:

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: yüzde 65.07

Kira zam bedeli: 6.507 TL

Zamlı kira bedeli: 16.507 TL