14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığı konusunda araştırmalar sürüyor. Evde bakım aylıkları her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde il il ödeniyor. Yüz binlerce vatandaşın merakla araştırdığı evde bakım maaşının hangi illere yatırıldığını gösteren güncel listeyi sayfamızda derledik. Peki, 14 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:32
  • 1
  • 12
Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

14 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Evde bakım aylığından faydalanan vatandaşların gündeminde Mayıs ayı evde bakım maaşının ödeneceği tarih bulunuyor. Ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 14 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

  • 2
  • 12
Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

2020 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

14 Mayıs itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde:

  • 3
  • 12
Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

Amasya, Kırıkkale, Karabük, Sakarya, Tokat, Samsun, Kırşehir, Kırklareli, Edirne, Aksaray, Isparta, Zonguldak, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Tekirdağ, Afyonkarahisar, İstanbul, Muğla, Konya, Bilecik, Manisa, Hatay, Denizli, Şanlıurfa, Ordu, Mersin, Antalya, Sivas, Giresun, İzmir, Balıkesir.

  • 4
  • 12
Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakanlık, evde bakım yardımları kapsamında engelli vatandaşlar için aylık 1402 lira ödeme yapıyor.

  • 5
  • 12
Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ