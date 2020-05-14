Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı

Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığı konusunda araştırmalar sürüyor. Evde bakım aylıkları her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde il il ödeniyor. Yüz binlerce vatandaşın merakla araştırdığı evde bakım maaşının hangi illere yatırıldığını gösteren güncel listeyi sayfamızda derledik. Peki, 14 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...