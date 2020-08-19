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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları
Taşı kredisi faiz oranları ne kadar? Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" kampanyası sona erdi. Bu gelişmelerin ardından bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. Kredi ile araç alımı yapmak isteyenler, güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki, İş Bankası, Akbank, Halbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:29
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