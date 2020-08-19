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Haberler Galeri Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

Taşı kredisi faiz oranları ne kadar? Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" kampanyası sona erdi. Bu gelişmelerin ardından bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. Kredi ile araç alımı yapmak isteyenler, güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki, İş Bankası, Akbank, Halbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:29
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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

Otomobil sahibi olmak isteyenler güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli taşıt kredisi kampanyası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Taşı kredisi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.

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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.

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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 0.99
Aylık ödeme: 2745

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Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizleri güncellendi! İş Bankası, Akbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları

ALTERNATİFBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.03
Aylık ödeme: 2774