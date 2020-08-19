Otomobil sahibi olmak isteyenler güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli taşıt kredisi kampanyası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Taşı kredisi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları...