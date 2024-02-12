12 Şubat 2024, Pazartesi
1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
Yeni düzenlemeyle birlikte, mevcut sistemin 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat olacak. Bu doğrultuda, yeni tablonun merak konusu olmaya devam ettiği gözlemleniyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 20:02
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