1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

EMEKLİLİK SÜRECİ 5 YIL ÖNE ÇEKİLİYOR

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur sigortalıları için 9.000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile her iki grup için de bu şart 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik emeklilik sürecini daha kısa ve avantajlı hale getirecek.