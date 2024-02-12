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Haberler Galeri 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

Yeni düzenlemeyle birlikte, mevcut sistemin 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat olacak. Bu doğrultuda, yeni tablonun merak konusu olmaya devam ettiği gözlemleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 20:02
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1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

2023 yılının başından itibaren emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) arasındaki prim farklarını ortadan kaldırarak yaklaşık 1 milyon vatandaşın emeklilik süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Artık vatandaşlar, emeklilik planlarını daha belirgin bir şekilde yapabilecekler. Bu çerçevede, yeni yaş, gün ve prim tablolarının nasıl şekilleneceği milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir konu haline gelmiştir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkı ortadan kaldırılıyor. Bu dengeleme, erken emeklilik fırsatı sunmanın yanı sıra emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa sebep oluyor.

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1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

EMEKLİLİK SÜRECİ 5 YIL ÖNE ÇEKİLİYOR

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur sigortalıları için 9.000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile her iki grup için de bu şart 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik emeklilik sürecini daha kısa ve avantajlı hale getirecek.

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1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, onlara daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma imkanı sunacak.

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1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

YENİ TORBA YASADAKİ MADDELER

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, torba yasanın en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun süredir gündemde olan ev hanımlarının emeklilik hakları, bu yasa ile somut bir zemine oturtuluyor. Yapılan yeni düzenleme, ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmelerini sağlayacak.