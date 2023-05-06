06 Mayıs 2023, Cumartesi
Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...
Emekli ve memur maaşları için belirleyici olan enflasyon oranları için 4. veri belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunanlar için kesin zam oranı ise 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Hal böyle olunca, "4 aylık emekli maaş zammı ne kadar? Emekli Temmuz en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, güncel maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 06.05.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 08:38
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