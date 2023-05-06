Müjdeli haber geldi, yeni zam oranı kesinleşti! Emekli ve memur maaş zammı hesaplandı! 7.500 - 8.500 - 9.000 TL maaş... İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

NİSAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.