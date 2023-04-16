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Haberler Galeri Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

Emekli Temmuz maaş zammı için geri sayım sürerken, hesaplamalar sürekli güncelleniyor. Aylık bazda açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplamaları değişti. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Hal böyle olunca,"Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak artışı gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel emekli maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:32
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Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak maaş zammını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplamaları güncelleniyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon oranları açıklandı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak açıklandı. Hal böyle olunca, "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye maaş zammı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelen son veriler ışığında maaş hesaplamaları güncellendi. İşte emekli Temmuz maaşı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu.

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Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52

3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

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Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

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Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...

OCAK 2023 DÖNEMİNDE GELİRLER REFAH PAYI İLE ARTTI

Bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak döneminde maaşlara rekor düzeyde refah payı yansıtıldı. Normalde SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı Ocak döneminde yüzde 15,40 olurken bu rakam memur ve memur emeklisi için yüzde 16,48 oldu.