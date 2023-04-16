16 Nisan 2023, Pazar
Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...
Emekli Temmuz maaş zammı için geri sayım sürerken, hesaplamalar sürekli güncelleniyor. Aylık bazda açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplamaları değişti. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Hal böyle olunca,"Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak artışı gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel emekli maaş hesaplaması!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:32
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