ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

Altın fiyatlarındaki gidişat yaz dönemine doğru daha da merak uyandırdı. Güvenli liman olarak görülen altında düşüş bir anda ters yüz oldu. Bir anda artışa geçen fiyatlar yeni rekorlara doğru koşuyor. Altın almak için geç kaldığını düşünenler alım fırsatına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki 14-18-22 ayar gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?