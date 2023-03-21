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ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

Altın fiyatlarındaki gidişat yaz dönemine doğru daha da merak uyandırdı. Güvenli liman olarak görülen altında düşüş bir anda ters yüz oldu. Bir anda artışa geçen fiyatlar yeni rekorlara doğru koşuyor. Altın almak için geç kaldığını düşünenler alım fırsatına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki 14-18-22 ayar gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:17
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ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

Altın ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Düşüş görülen altının bir anda düşüşe geçmesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Sert düşüş ve yükselişlerin yaşandığı altına ilişkin uzmanların görüşleri öğrenilmeye çalışılıyor. 22 Mart günü açıklanacak olan Fed faiz kararı altını nasıl etkileyecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

Sürekli olarak düşen ve yükselen fiyatlarıyla gündeme gelen altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın rekorunu kıran altın, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

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ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

Geçtiğimiz hafta ABD'de bulunan 2 ayrı bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam etmesi beklenirken, seçime kalan 2 aylık süreçte sakin bir grafik öngörülüyor.

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ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

ALTIN GERİLEYEBİLİR

Çoğu analiste göre, daha fazla satışın olması halinde ons altın bin 800 doların altına kadar gerileyebilir.

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ALTIN fiyatlarında yeni istikamet çizildi! 14-18-22 ayar gram altın için beklenen tarih geldi çattı! Mart sonuna kadar en az...

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ tarafından yapılan açıklamada ikinci çeyrekte Fed'in daha şahin bir tutum izleme yoluna gidebileceği öngörülüyor.