Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrilirken, masada 2 formül olduğu belirtildi.

Sabah Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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