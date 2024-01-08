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Haberler Galeri Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrilirken, masada 2 formül olduğu belirtildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:53
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Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrildi.

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Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor. Kesin zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor.

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Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.

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Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 49.25 oranında artırılırken, mevcut kanuna göre emekli işçi ve esnaf aylıklarındaki zam oranı yüzde 37.57'de kaldı.

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Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekliye refah payı müjdesi | Masada 2 formül var

Emekli işçi ve çiftçi aylıkları ile halen 7500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor.