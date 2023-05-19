Hükümet programına "orta direk" damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün yemin edecek. Kabine en geç 5 Haziran'da iş başı yapmış olacak. Yeni dönemin ekonomi kadroları da belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları da Hükümet Programı'nın ekonomi ayağını hazırlayacak.