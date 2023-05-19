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Hükümet programına "orta direk" damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotasında "orta direk" olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kira, enflasyon, fiyat artışları ve hayat pahalılığının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek. Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:08
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Hükümet programına orta direk damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması sonrası 1 Haziran'da kesin seçim sonuçları ilan edilecek. Yemin töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacak.

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Hükümet programına orta direk damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün yemin edecek. Kabine en geç 5 Haziran'da iş başı yapmış olacak. Yeni dönemin ekonomi kadroları da belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları da Hükümet Programı'nın ekonomi ayağını hazırlayacak.

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Hükümet programına orta direk damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

Programda, seçim sonuçları, toplumun tüm kesiminden gelen talepleri dikkate alacak. Hükümet programının ekonomi ayağına bu dönem refah artışı, güçlü toplum, büyük ekonomi damgasını vuracak. Nüfusu artan, fiyat artışlarının en çok hissedildiği şehirlerin tek tek yeniden yapılandırılması sağlanacak.

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Hükümet programına orta direk damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

YÜKSEK KİRA BİRİNCİ SIRADA

AK Parti'nin strateji ekibinin tespitlerine göre büyükşehirlerde seçmenin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar ve fiyatlardaki artış, yüksek enflasyon geliyor.

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Hükümet programına orta direk damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi

Bu tespit dikkate alınarak gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek. Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması, fırsatçı ev sahiplerine yönelik cezaların artırılması öngörülüyor.