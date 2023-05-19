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Hükümet programına "orta direk" damgası! Fiyat artışları, yüksek kirayla topyekûn mücadele | Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatma hamlesi
AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotasında "orta direk" olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kira, enflasyon, fiyat artışları ve hayat pahalılığının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek. Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 06:57Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:08