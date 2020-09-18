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Haberler Galeri 1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımı ödemeleri için açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Peki, pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 16:34
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1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek yardımı yapılmıştı. 3'üncü faz destek ödemeleri ise e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar sosyal destek yardımı sorgulaması yapıyor. Peki, pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM DEVAM EDECEK Mİ? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.

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1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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1.000 TL yardım parası için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.