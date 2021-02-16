16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerini almaya başladı. Destek ödemesi her ayın 15'i itibarıyla yatırılmaya başlıyor. Peki, 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...