16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerini almaya başladı. Destek ödemesi her ayın 15'i itibarıyla yatırılmaya başlıyor. Peki, 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 09:21
  • 1
  • 10
16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına verilen 'evde bakım yardımı' ödemelerinin bu ayki ödemeleri başladı. Her ayın 15'i itibarıyla yatırılan ödemeler il il yatırılıyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yattığını araştırmaya başladı. Peki, 2021 Şubat evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

2021 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

16 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:

Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın.

  • 3
  • 10
16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

  • 4
  • 10
16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

  • 5
  • 10
16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.