Bu işi sadece 3-4 kişi yapıyor! 26 yıl önce başladı! Şimdi hayatı değişti...

Talep nedeniyle memnun olduğunu belirten 3 çocuk babası Gedikaslan, "Biz bu hayvanları 1995 yılında Güney Afrika'dan ithal ettik. O zamandan buyana devam ediyoruz. Şuanda damızlık yavru olarak üretmeye çalışıyoruz. Bu hayvanlarından yumurtasından yavru, etinden ve derisinden istifade ediliyor. Ancak biz sadece damızlık olarak üretim yapıyoruz. Şuanda elimizde 14 tane deve kuşu var. Tabi bu rakam sürekli değişiyor. İnsanların bu hayvana talebi gayet iyi. Çok talep var. Sipariş alıyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz. Bu işi yapan başka arkadaşlardan temin etmeye çalışıyoruz" dedi.