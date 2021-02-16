Dolarda son dakika gelişmesi! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artacak mı? Dolar ne kadar?

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. PPK toplantısı öncesinde dalgalı seyir yaşayan dolar kuru, 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından sabah saatlerinde 6,9210 seviyesinde işlem gördü. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 16 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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