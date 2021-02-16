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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolarda son dakika gelişmesi! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artacak mı? Dolar ne kadar? Dolarda son dakika gelişmesi! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artacak mı? Dolar ne kadar? Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. PPK toplantısı öncesinde dalgalı seyir yaşayan dolar kuru, 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından sabah saatlerinde 6,9210 seviyesinde işlem gördü. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 16 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.02.2021 10:35
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyir izleyen dolar kuru, güne 6,9470 liradan, avro ise 8,4350 liradan başladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de devam ederek 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 16 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
16 Şubat tarihli canlı döviz kuru şu şekilde:
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası faiz kararı 18 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Bu toplantıda da piyasanın önünden gitmeye devam etmesi bekleniyor. Faizde 2 puanlık reel getiri korunduğu sürece TL varlıklar ilgi görmeye devam edecektir. Bu durumun tahvillere yabancı para girişini de teşvik etmesi beklenmeli.
ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENEBİLİR
TCMB, yeni faiz kararı için şubat enflasyonunu görmek isteyebilir. Ancak bu toplantıda vereceği mesajlar da çok net olacaktır. Dolar kurundaki gevşeme sonrası şimdi gözler döviz rezervlerinde. Merkez Bankası'nın rezervlere ilişkin şeffaf bilgilendirmeler yapması, piyasalarda öngörülebilirlik açısından önem taşıyor. Dolar kurunda gerilemenin devam etmesi halinde destekler 6.80 ve 6.50 seviyelerinde bulunuyor.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550-1.570 bandının önemli direnç bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi. Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.