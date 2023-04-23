23 Nisan 2023, Pazar
Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!
Milyonlarca vatandaşın her yıl hesaplarında unuttukları para Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilmektedir. TMSF, tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla kurulmuş devlet kurumudur. Ziraat Bankası o listeyi açıkladı. İsmi açıklananlar eğer 15 Haziran'a kadar bankaya başvurmazsa hesaplarındaki paralar geri alınmaz bir şekilde fona devredilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 15:57
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