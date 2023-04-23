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Haberler Galeri Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

Milyonlarca vatandaşın her yıl hesaplarında unuttukları para Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilmektedir. TMSF, tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla kurulmuş devlet kurumudur. Ziraat Bankası o listeyi açıkladı. İsmi açıklananlar eğer 15 Haziran'a kadar bankaya başvurmazsa hesaplarındaki paralar geri alınmaz bir şekilde fona devredilecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 15:57
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Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

Her geçen gün artan banka hesapları sebebiyle zaman zaman nerede ne kadar paramızın kaldığını hatırlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bu sebeple işlem görmeyen hesaplardaki paralar zaman aşımına uğrayabiliyor ve belli bir süre sonra TMSF'ye geri alınmaz olarak devrediliyor. Ziraat Bankası o hesapları açıkladı. Hazirana kadar tıkla öğren...

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Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

Konuya ilişkin Ziraat Banakası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

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Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

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Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

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Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

Zamanaşımına uğrayacak hesapları görebilmek için 2023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanet hesaplarını görebilmek için aşağıdaki linke tıklayınız!