Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren! Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek!

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.