30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. 2022 yılında hayata geçmesi beklenen düzenlemede sona gelindi. 3600 ek gösterge hayata geçerse; öğretmen, polis, imam, hemşire meslek gruplarının emekli maaşı ve ikramiyesi artacak. Düzenlemyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ayrıca kamuda yükselmenin de önü açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kurul çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:37
  • 1
  • 17
3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek 3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı. Öğretmen, polis, hemşire, imam meslek gruplarının emekli maaşı ve ikramiyesi yeni düzenlemeyle artacak. Kurul çalışmalarının ardından düzenlemenin Ocak ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Böylelikle düzenlemenin yeni yılda hayata geçeceği tahmin ediliyor. 3600 ek göstergeyle birlikte; maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerin yüzde 25-30 arasında artış göstermesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

2022 YILI İŞARET EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" dedi.

  • 3
  • 17
3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını belirtti.

  • 4
  • 17
3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

  • 5
  • 17
3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.