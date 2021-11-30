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3600 ek göstergede sona gelindi! Çalışmalar tamamlandı! Öğretmen, polis, hemşire, imam emekli maaş ve ikramiyesi artacak!
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. 2022 yılında hayata geçmesi beklenen düzenlemede sona gelindi. 3600 ek gösterge hayata geçerse; öğretmen, polis, imam, hemşire meslek gruplarının emekli maaşı ve ikramiyesi artacak. Düzenlemyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ayrıca kamuda yükselmenin de önü açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kurul çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:50Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:37