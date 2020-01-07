Memurlar zam farkını bekliyor! En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte tam liste...

Emeklilerin alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0.74 olurken yıllık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2019 yılı Merkez Bankası ve YEP'in yüzde 12 hedefinin altında enflasyonla kapatıldı. Piyasa anketlerine göre ise aralık ayında aylık 0.45, yıllık 11.51 enflasyon ön görülmüştü. Enflasyon rakamları sonrası emekliler yoğun şekilde maaşlara yapılacak zammı araştırıyor. Zamlara enflasyon farkı ilave edildiğinde memurların yüzde 4 olarak belirlenen zammı 5,49 olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 6,49 oranında zam yapılacak. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı ne kadar? 2000 öncesi SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar oldu? 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Öğretmen, polis, hemşire emeklileri ne kadar aylık alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve ödeme tabloları...