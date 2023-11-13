10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alımı gerçek işçi alımına en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin detayların belli olduğu ilan kapsamında ise hiçbir kadro için KPSS puan şartı aranmıyor. İşte Darphane personel alımı kadro ve şartları…