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Haberler Galeri 10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü en az ilkokul mezunu adaylar arasından 10 farklı meslek dalında personel alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayan kurum hiçbir adaydan KPSS puan şartı istemiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2023 17:35
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10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesine 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 farklı meslek dalında toplamda 50 sürekli işçi alımı yapılacağı açıkladı.

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10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alımı gerçek işçi alımına en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin detayların belli olduğu ilan kapsamında ise hiçbir kadro için KPSS puan şartı aranmıyor. İşte Darphane personel alımı kadro ve şartları…

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10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları 13 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

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10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Darphane personel alımı başvurusunda bulunabilmek için İŞKUR açık iş ilanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. Açılan sayfada arama bölümüne "DARPHANE" yazarak ara ikonuna tıklayın. Karşınıza alım yapılacak kadrolara ilişkin ilanlar listelenecektir.

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10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…

Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın ve E-Devlet şifresi ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI