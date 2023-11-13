HaberlerGaleri10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…
10 Farklı kadro, KPSS şartı yok ve en az ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Darphane İŞKUR üzerinden başvuruları topluyor…
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü en az ilkokul mezunu adaylar arasından 10 farklı meslek dalında personel alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayan kurum hiçbir adaydan KPSS puan şartı istemiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…