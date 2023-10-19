150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği hakkında detaylar netleşiyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kredi müjdesi uzun süredir gündemde yer alıyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler, yaş sınır var mı? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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