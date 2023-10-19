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Haberler Galeri 150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği hakkında detaylar netleşiyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kredi müjdesi uzun süredir gündemde yer alıyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler, yaş sınır var mı? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:58
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150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

"150 bin TL evlilik kredisi şartları neler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'de ailelerin mutlu bir yuva kurma hayaliyle yola çıkan genç çiftlere müjde duyuruldu. Aile ve Gençlik Bankası, yeni evlenecek gençlere büyük bir maddi destek sunarak hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. İşte, 150 bin liralık faizsiz kredi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık.

Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız" dedi.

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150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başkan Erdoğan açıklamasının devamında, "Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.

Başvuru tarihlerine ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz şekilde verilecek.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntıları, Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.

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150 bin TL evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisinde detaylar belli oluyor! Faizsiz kredi ödeme planı, başvuru tarihi, yaş sınırı, Aile ve Gençlik Bankası...

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.