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Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....

Ekonomi ve sosyal güvenlikle ilgili önemli değişiklikleri içeren bir dizi torba kanun teklifi, yakın gelecekte Meclis'e sunulmak üzere hazırlanıyor. Bu beklenen düzenlemeler, milyonlarca insanın hayatını etkileme potansiyeline sahip ve geniş bir yelpazede ekonomik ve sosyal konuları ele alacak. Peki 2. torba yasa maddeleri neler? İşte madde madde detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:59
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Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....

Yeni torba yasa, Türkiye'de büyük bir ilgi ve merak konusu haline gelmiştir. Meclis tarafından görüşülmesi ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen bu yasa ile birçok önemli konu gündeme gelmiştir. Özellikle emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması, emekli cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri ve taşerona kadro gibi konular bu torba yasa içinde ele alınmaktadır. İşte maddeler halinde torba yasanın tüm merak edilenleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....

TORBA YASA MECLİS'E GELDİ Mİ?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

Ekonomiye, sosyal güvenliğe ilişkin pek çok düzenleme Meclis yolunda. Milyonların beklediği düzenlemeler birbiri ardına Meclis'e sevk edilecek. İlk torba kanun teklifi için de düğmeye basıldı. Peki bu ilk torbada hangileri bulunacak? İşte detayları…

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Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....

5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine önergeyle eklendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....

NELER OLACAK?

İlk torba kanun teklifi gün sayıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

Edinilen bilgiye göre, AK Partili milletvekilleri Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, OVP kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak. Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

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Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....

Bu aydan itibaren yıl sonuna kadar Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenlemelerden bazıları şöyle:

EV KADINLARINA AYLIK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor.