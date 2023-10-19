19 Ekim 2023, Perşembe
Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....
Ekonomi ve sosyal güvenlikle ilgili önemli değişiklikleri içeren bir dizi torba kanun teklifi, yakın gelecekte Meclis'e sunulmak üzere hazırlanıyor. Bu beklenen düzenlemeler, milyonlarca insanın hayatını etkileme potansiyeline sahip ve geniş bir yelpazede ekonomik ve sosyal konuları ele alacak. Peki 2. torba yasa maddeleri neler? İşte madde madde detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:59
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