EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı temmuz ayında refah payı ile belirlenecek. Bunun yanında mart ayından bu yana emeklilik için başvuran 1,8 milyondan fazla EYT'liden 1 milyondan fazlasının işlemleri tamamlandı. Bu EYT'liler hem iki ikramiye alırken hem de temmuz artışından yararlanacak. Emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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