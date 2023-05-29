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EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı temmuz ayında refah payı ile belirlenecek. Bunun yanında mart ayından bu yana emeklilik için başvuran 1,8 milyondan fazla EYT'liden 1 milyondan fazlasının işlemleri tamamlandı. Bu EYT'liler hem iki ikramiye alırken hem de temmuz artışından yararlanacak. Emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 14:05
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EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

Emeklilik için başvuran yaklaşık 1.8 milyon EYT'linin büyük kısmının işlemleri tamamlandı. Kalanlar da birkaç hafta için de tamamlanmış olacak.

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EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

Emeklilik için başvuran EYT'liler işlemleri bittiğinde geçen süredeki tüm ödemeleri toplu olarak alabiliyor. Böylece parasal anlamda bir hak kaybı yaşamıyorlar. Örneğin Mart ayında başvuran bir EYT'liye Nisan ayından itibaren biriken tüm ödemeler toplu olarak yapılıyor. Emekli aylıkları başvurulan aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanmaya başlıyor.

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EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

ÇİFT ÖDEME ALACAKLAR

EYT'liler açısından aylık dışında bir başka ödeme ise bayram ikramiyeleri oldu. Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenirken Haziran ayında da Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

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EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliler bu ikramiyeleri alırken başvuru tarihine göre bazı EYT'liler her iki ödemeyi bazıları ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.

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EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Emekli zammı ne kadar olacak?

31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapmış olanlar, işlemleri tamamlanır tamamlanmaz geçtiğimiz ay verilen 2 bin lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak. Yani bayram ikramiyesini kaçırmış olmayacaklar. Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.