15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

Temmuz ayı gelmesiyle birlikte milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon farkı ve maaş zamları da netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 24.73 oranında bir zam farkı ortaya çıktı. Ancak Temmuz ayının 15'i, yani maaşların ödenmesi gereken tarih resmi tatile denk geliyor. Üstelik memurların maaşları her ayın 15'inde yattığı için bu ay 14 günlük bir fark oluşacak. İşte, memur ve emeklileri heyecanla beklediği o soruların cevapları...