Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kahramanları konuştu

Türkiye'nin enerji ihtiyacına can suyu olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, 7/24 çalışıyor. İşletme ve proje dahilinde toplamda bin 300 çalışan var. Sadece Türkler çalışmıyor; Hindistan, İran, İngiliz, Amerika ve Mısırlıların da görev aldığı çok uluslu bir organizasyon. Silivri doğal ğaz deposundaki kahramanlar konuştu.

Sabah Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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