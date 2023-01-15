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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kahramanları konuştu

Türkiye'nin enerji ihtiyacına can suyu olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, 7/24 çalışıyor. İşletme ve proje dahilinde toplamda bin 300 çalışan var. Sadece Türkler çalışmıyor; Hindistan, İran, İngiliz, Amerika ve Mısırlıların da görev aldığı çok uluslu bir organizasyon. Silivri doğal ğaz deposundaki kahramanlar konuştu.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:02
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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kahramanları konuştu

Türkiye; Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervlerini her geçen büyütürken, depolama alanları da gün geçtikçe artırıyor. Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı hizmete aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kahramanları konuştu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle 16 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirildi.

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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kahramanları konuştu

7/24 ÇALIŞIYOR, EKİPLER HAZIR

Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk yer altı tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, kapılarını SABAH'a açtı. Marmara'ya yapılan dev doğalgaz deposu, Kalyon-Kolin imzası taşıyor.

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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kahramanları konuştu

Öncelikle sondaj gemileriyle denizin 2 bin metre altında, 18 kuyu açıldı. Karayla deniz arasındaki doğalgaz akışını sağlamak için de Silivri açıklarında Anadolu-01 ve Aras deniz platformları kuruldu.

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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kahramanları konuştu

Sondaj platformunda görev alan mühendisinden işçisine herkes 7/24 çalışıyor. Çalışan personel, deniz üzerinde yer alan sondaj platformuna çıktıktan sonra 30 gün boyunca karaya bir daha ayak basmıyor. Acil durumlar için sağlık ekibi hazır bekliyor.