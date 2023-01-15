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Yerli enerjinin milli oyuncuları! Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kahramanları konuştu
Türkiye'nin enerji ihtiyacına can suyu olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, 7/24 çalışıyor. İşletme ve proje dahilinde toplamda bin 300 çalışan var. Sadece Türkler çalışmıyor; Hindistan, İran, İngiliz, Amerika ve Mısırlıların da görev aldığı çok uluslu bir organizasyon. Silivri doğal ğaz deposundaki kahramanlar konuştu.