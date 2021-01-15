15 Ocak memur maaşı yattı mı? Aralık enflasyonunun belli olmasının ardından milyonlarca memurun maaşlarına uygulanacak zam oranı belli oldu. belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıkmış oldu. Kamuda çalışan 3 milyondan fazla memur ve memur emeklileri yüzde 3 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 4.36 oranında enflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Peki, 15 Ocak memur maaşı yattı mı? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...