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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 15 Ocak memur maaşı yattı mı? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? 15 Ocak memur maaşı yattı mı? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 en düşük memur maaşı ne kadar?
Memur maaşları ne zaman yatacak? Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oran ortaya çıktı. Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarına yüzde 3+4.36 oranında zam aldı. Milyonların memurun maaşlarına uygulanacak zammın belli olmasının ardından gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, 15 Ocak memur maaşı yattı mı? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:02
15 Ocak memur maaşı yattı mı? Aralık enflasyonunun belli olmasının ardından milyonlarca memurun maaşlarına uygulanacak zam oranı belli oldu. belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıkmış oldu. Kamuda çalışan 3 milyondan fazla memur ve memur emeklileri yüzde 3 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 4.36 oranında enflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Peki, 15 Ocak memur maaşı yattı mı? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 OCAK MEMUR MAAŞI YATTI MI?
2021 Ocak zamlı maaş ödemeleri bugün memurlar ile başladı. Memurlar yeni maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Memurların Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı. Aile yardımı dahil en düşük maaş 4 bin 500 liraya yükseldi.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Tabloyu inceleyerek, 2021'in ilk yarısında geçerli olacak memur maaşlarını öğrenebilirsiniz
MEMUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK?
Memur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.