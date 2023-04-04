İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

"İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?" sorusu Nisan ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. Şartları taşıyanlar her ay bu maaş alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında alınan önlemler kapsamında işsizlik sigortası ödemelerini öne çekmişti. Peki, İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte, haberin detayları...