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Haberler Galeri İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

"İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?" sorusu Nisan ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. Şartları taşıyanlar her ay bu maaş alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında alınan önlemler kapsamında işsizlik sigortası ödemelerini öne çekmişti. Peki, İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:51
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İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

"İşsizlik maaşı ne zaman, ayın kaçınca ödeniyor?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte ödemeler hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Her ay İŞKUR İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, ödeme takvimini merak ediyor. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte, konuya dair detaylar...

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İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.

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İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

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İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

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İŞKUR işşizlik maaşı ne zaman yatar 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,