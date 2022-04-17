Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR'dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

Milyonlarca iş arayan vatandaşa olanak sağlayan İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı. 18 - 55 yaş arası 103 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. İŞKUR tarafından yayımlanan açık iş ilanına başvuru gerçekleştirerek onaylanmasını bekleyebilirsiniz. Bu süreçte en çok aranan pozisyonlar ise garson, müşteri temsilcisi, paketleme işçisi ve kasiyerlik yer alıyor. 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı başvuru yapan vatandaşları bekliyor. İşte, İŞKUR üzerinden yayımlanan açık iş ilanları...