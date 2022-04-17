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Haberler Galeri Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR'dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR'dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

Milyonlarca iş arayan vatandaşa olanak sağlayan İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı. 18 - 55 yaş arası 103 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. İŞKUR tarafından yayımlanan açık iş ilanına başvuru gerçekleştirerek onaylanmasını bekleyebilirsiniz. Bu süreçte en çok aranan pozisyonlar ise garson, müşteri temsilcisi, paketleme işçisi ve kasiyerlik yer alıyor. 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı başvuru yapan vatandaşları bekliyor. İşte, İŞKUR üzerinden yayımlanan açık iş ilanları...

Giriş Tarihi: 17.04.2022 18:55
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Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR’dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı. 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu süreçte güncel iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Resmi site üzerinden kayıtlarını oluşturan vatandaşlar kolayca başvurularını gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından yayımlanan 103 bin yeni iş ilanında 4.253-6.000 TL arasında maaş imkanı sağlanıyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR’dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

AÇIK İŞ İLANLARI - ALINACAK KADRO SAYISI

Abone İşleri Memuru 1
Acil Servis Hemşiresi 2
Acil Tıp Teknisyeni 44
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 16
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 2
Ağaç Palet İmalatçısı 30
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 20

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Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR’dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 19
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 3
Ahşap Doğrama İmalatçısı 15
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 7
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 6
Ahşap İskeletçi 20
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 8
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 4
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 9
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 4
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 9
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 144
Ahşap Mobilya İmalatçısı 154

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Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR’dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

Ahşap Montaj Elemanı 19
Ahşap Tekne İmalat Ustası 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 3
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 402
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akrilik Tezgah Ustası 2
Aktör (Oyuncu) 1
Alakart Aşçısı 11
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 13

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Az önce açıklandı, 103 bin işçi aranıyor! İŞKUR’dan 4.253 ile 6.000 TL arasında maaş fırsatı! 18 - 55 yaş arasında için başvuru yapmak yeterli...

Alçı Levha Uygulayıcısı 6
Alçı Sıva Uygulayıcısı 55
Almanca Öğretmeni 7
Alt Yapı Teknisyeni 1
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 1
Alüminyum Doğramacı 35
Alüminyum İmalat İşçisi 36
Alüminyum Kaynakçısı 24
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 6
Alyans İmalatçısı 10
Ambalajcı (El İle) 109