Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzine ve motorine indirim var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yaradı. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Son fiyat güncellemelerinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde tablolar güncellendi. Peki, benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...