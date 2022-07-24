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Haberler Galeri Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzine ve motorine indirim var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yaradı. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Son fiyat güncellemelerinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde tablolar güncellendi. Peki, benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2022 14:01
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Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzine ve motorine indirim ne zaman gelecek? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri gelmeye başladı. Peki, benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, NE ZAMAN GELECEK?

26 Temmuz Salı günümden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,20 TL, motorin grubunda ise 1,68 TL indirim bekleniyor. LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

20 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

20 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

20 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL