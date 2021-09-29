Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

Geçen sene Ekim ayında mevduat faizi için stopaj indirimi getirilerek Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması için adımlar atıldı. Buna göre, mevduat faizi için stopaj indirimi 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15'den yüzde 5'e 1 sene kadar olanlardan da yüzde 12'den 3'e, 1 seneden uzun vadelerde de yüzde 10'dan sıfıra çekildi. Stopaj indirimi için son tarih 30 Eylül. Peki mevduat faizi için stopaj indirimi uzatılacak mı?