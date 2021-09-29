29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

Geçen sene Ekim ayında mevduat faizi için stopaj indirimi getirilerek Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması için adımlar atıldı. Buna göre, mevduat faizi için stopaj indirimi 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15'den yüzde 5'e 1 sene kadar olanlardan da yüzde 12'den 3'e, 1 seneden uzun vadelerde de yüzde 10'dan sıfıra çekildi. Stopaj indirimi için son tarih 30 Eylül. Peki mevduat faizi için stopaj indirimi uzatılacak mı?

Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:55
  • 1
  • 9
Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

Mevduat faizi için uygulanan stopaj indirimi yarın sona eriyor. Bununla birlikte elinde TL olan vatandaşlar mevduat faizi gelişmelerini takip ediyordu. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör mevduat faizi ve stopaj indirimi ile alakalı ayrıntıları yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

"Biliyorsunuz, geçen yıl ekimde Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması ve dövize geçişi önlemek amacıyla mevduata stopaj desteği getirildi. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekildi.

  • 3
  • 9
Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

YARIN BİTİYOR

Belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı birkaç kez stopaj desteğini uzattı. Şimdi 30 Eylül'de süre bitiyor.

Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde finans sektörünün oyuncularını görünce ister istemez konu stopaja geldi. Öğrendiğim kadarıyla, stopaj indirimleri bir süre daha devam edecek. Yılbaşına kadar sürenin uzatılması düşünülüyor.

  • 4
  • 9
Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

GÖZLE GÖRÜNÜR ARTIŞ

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam TL mevduatı 23 Eylül itibarıyla 1.8 trilyon lira. TL mevduatlar, Merkez Bankası Başkanlığı'na Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atandığı 20 Mart öncesinde 19 Mart'ta 1 trilyon 568 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Uygulamanın başladığı dönemden bu yana da gözle görünür artış var. Zira, rakamlara göre stopaj desteği 1 yıl ve daha uzun vadeli TL mevduatı artırdı.

  • 5
  • 9
Parasını bankada tutanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatılacak mı?

VATANDAŞIN PARASININ YÜZDE 55'İ YABANCI PARADA

Ancak buna rağmen TL mevduatlar, toplam mevduatın yüzde 45'i. Bankalarda vatandaşın parasının yüzde 55'i yabancı parada... Yani dövizde...