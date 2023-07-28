28 Temmuz 2023, Cuma
JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? jsga.edu.tr sorgulama ekranı!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan ve başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınan 570 yeni astsubay adayı alımı için sonuçlar bekleniyor. Alıma ilişkin tüm bilgilere "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde ulaşmak mümkün. Ayrıca, "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adresinden de ilgili bilgi ve duyurulara erişilebilir. Detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 28.07.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 17:14
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