JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)