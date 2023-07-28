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Haberler Galeri JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan ve başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınan 570 yeni astsubay adayı alımı için sonuçlar bekleniyor. Alıma ilişkin tüm bilgilere "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde ulaşmak mümkün. Ayrıca, "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adresinden de ilgili bilgi ve duyurulara erişilebilir. Detaylar haberimizde.

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 17:14
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JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan ve başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınan 570 yeni astsubay adayı alımı için sonuçlar bekleniyor. Alıma ilişkin tüm bilgilere "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde ulaşmak mümkün. Ayrıca, "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adresinden de ilgili bilgi ve duyurulara erişilebilir. Detaylar haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

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JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

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JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?  jsga.edu.tr sorgulama ekranı!

g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

ğ. "2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.